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Видео: пять самых интересных музыкантов 2019 года по версии BBC

Поп-музыка
    12.01.2019, 04:33
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Octavian Фото: youtube.com/ Octavian
Фото: youtube.com/ Octavian

На BBC Music отметили артистов, на которых стоит обратить внимание в 2019 году.

Критики из музыкального отдела компании назвали пять самых интересных исполнителей этого года. Победитель определяется в ходе опроса, проводимого среди музыкальных критиков.

На пятом месте оказалась каталонская певица Розалия, которая внесла "революционный вклад в звучание фламенко", смешав традиционные хлопки с trap-басами, а ее второй альбом получил пять номинаций на латинскую версию премию "Грэмми".

 

Четвертое место досталось британскому рэперу slowthai, чья искренняя пулеметная подача сочетается с "визуальными твистами" (его клипы содержат отсылки к фильмам "Сияние", "Бэтмен" и "Кинг-Конг") и остроумными заметками на тему быта англичан.

 

На третьем месте - певица и пианистка Грейс Картер, вносящая интимные нотки в свою манеру исполнения. Она училась играть по YouTube-роликам, а училась петь в местном церковном хоре.

 

На втором - вундеркинд-исполнительница King Princess, чей дебютный сингл "1950" уже послушали 166 миллионов раз, а компания Virgin предлагала ей контракт, когда певице было лишь 11 лет. Ее называют "следующей поп-иконой для странной молодежи".

 

Лидером оказался французский рэпер Octavian, работающий на стыке грайма, хауса, афро-свинга и инди. Его потенциал был отмечен певцом и продюсером Дрейком.

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