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Вышел трейлер комедии "Мелкая" - ремейка фильма "Из 13 в 30"

    12.01.2019, 17:49
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Из 13 в 30". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Из 13 в 30". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Из 13 в 30". Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Universal Pictures опубликован трейлер комедии "Мелкая" (Little) - негритянского условно ремейка успешной комедии 2004 года с Дженнифер Гарнер "Из 13 в 30".

И еще целого ряда аналогичных опусов, где дети или подростки меняются - под влиянием разных факторов - телами со взрослыми. Ну или просто впадают в детство. На чем далее и строится весь т.н. юмор опусов. (См. по теме, например, "Большого" с Хэнксом, "Чумовую пятницу" с Лохан и Ли Кёртис или "Загадай желание" с Хэйгл, где телами меняются сестры.)

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Видео: Бри Ларсон опять бьет старушку в трейлере "Капитана Марвел"

Зачастую, как в случае с "Мелкой", довольно сомнительный, неловкий и противоречивый.

Режиссер и сценарист - Тина Гордон Чимз, автор "Барабанной дроби" и "гендерного ремейка" комедии с Мелом Гибсоном "Чего хотят женщины", где героем стала чернокожая, соответственно, женщина, слышащая мысли мужчин. 

В ролях: Джастин Хартли ("Касл", "Чак"), Реджина Холл (серия "Очень страшное кино"), Марсаи Мартин ("Несгибаемая Кимми Шмидт"), Тони Белл ("Флэш"), Калеб Эмери ("Американский вандал", "Заучи"), Эбби Гэйл ("Проповедник").

Премьера - 12 апреля.

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