Женская сборная России сыграет с Финляндией за "бронзу" МЧМ

Женская сборная России не сумела пробиться в финал молодежного чемпионата мира по хоккею. В полуфинале наша команда уступила канадкам 3:4.

Эта встреча России и Канады стала второй на турнире. На групповом этапе россиянки проиграли 1:5, однако в этот раз оказали гораздо более серьезное сопротивление.

В составе нашей команды шайбами отметились Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова. После второго периода счет был 3:3, но в заключительной 20-минуткие канадские хоккеистки забросили шайбу, которая оказалась для них победной.

Не сумев попасть в финал, сборная России, тем не менее, будет бороться за "бронзу" - завтра наши девушки сыграют за третье место с Финляндией. А в финале встретятся Канада и США.