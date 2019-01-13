Диего Марадона успешно прооперирован в клинике Буэнос-Айреса

Легендарный футболист, тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона успешно перенес операцию на желудке в одной из клиник Буэнос-Айреса.
"Диего перенес операцию, все прошло хорошо. Огромная благодарность медицинскому отделению клиники "Оливос" за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ждем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе", - сообщил в Twitter адвокат знаменитого аргентинца Матиас Морла.
По данным AFP со ссылкой на местные СМИ, Марадоне удалили пупочную грыжу. Ранее 58-летний аргентинец проходил обследование в клинике "Оливос", во время которого врачи обнаружили кровотечение в желудке.
Отметим, экс-футболист проходил медицинский осмотр перед поездкой в Мексику - там он собирался возобновить работу в клубе "Дорадос".
По словам врачей клиники, бывший футболист будет находиться в клинике минимум до вечера воскресенья.
Terminó la intervención quirúrgica a Diego Maradona. Gracias a Dios salió todo perfecto. Un agradecimiento al departamento médico de la Clínica Olivos por su profesionalismo y humanidad. Ahora esperamos la recuperación para que Diego pueda volver cuanto antes al trabajo. pic.twitter.com/lZu8I1yyDK— MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 13 января 2019 г.