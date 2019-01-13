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13.01.2019 16:47
Рубрика: В мире

Япония создаст собственные самолеты радиоэлектронной борьбы

Текст: Александр Ленин
Японское правительство планирует создать собственные самолеты радиоэлектронной борьбы. Для этого специалисты островного государства оснастят соответствующим оборудованием уже стоящие на вооружении национальных сил самообороны летательные аппараты.
Фото: Jean Revillard/SI2/Global Newsroom via Getty Images Фото: Jean Revillard/SI2/Global Newsroom via Getty Images
Фото: Jean Revillard/SI2/Global Newsroom via Getty Images

Речь идет о транспортном самолете C2 и патрульном самолете P1, которые производит японская компания Kawasaki. Машины будут доработаны под выполнение новых задач, пишет газета "Иомиури симбун" со ссылкой на источники во властных структурах. Это позволит японским военным подавлять действие радаров, а также нарушать штатное функционирование электронных сетей потенциального противника.

Минобороны Японии купит остров для учений с США

В последнее время Япония тратит огромное количество средств на развитие военного сектора. Так, в декабре прошлого года правительство страны утвердило десятилетний план укрепления обороны с рекордным бюджетом. Только в первую пятилетку его реализации планируется израсходовать на военные нужды около 27 триллионов иен (238 миллиардов долларов).

Документ подразумевает создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также переоборудование двух вертолетоносцев класса "Идзумо" в полноценные авианосцы с размещением на них двадцати истребителей F-35B.

В соотвествии с имеющимися у Токио планами будут приобретены пять военно-транспортных самолетов С2. Одна такая машина стоит около 22,3 миллиарда иен (205,2 миллиона долларов). Кроме того, японский авиапарк на двенадцать патрульных самолетов P1. Ориентировочная цена одной единицы данной техники составляет 22,1 миллиарда иен (203,6 миллиона долларов).

Поставить на боевое дежурство транспортные самолеты C2 с возможность ведения радиоэлектронной борьбы планируется в 2027 финансовом году. График разработки летательных аппаратов P1 пока остается неизвестным.

Кроме того, в течение ближайших пяти лет Токио приобретет у США 27 истребителей-бомбардировщиков F-35A. Внушительные суммы из японского бюджета уйдут на закупку также двух комплексов ПРО наземного базирования Aegis Ashore - 122,4 миллиарда иен (1,13 миллиарда долларов) за единицу. Токио рассчитывает до 2023 года разместить системы на севере и юге острова Хонсю в префектурах Акита и Ямагути.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Япония раскрыла стоимость американских истребителей F-35A

Морские силы самообороны Японии поставят в строй пять новейшимх подводных лодок. Стоимость каждой субмарины составляет около 64,7 миллиарда иен (595,5 миллиона долларов). Помимо этого, японские военные закупят у США девять палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E2D по цене 26,2 миллиарда иен (241,1 миллиона долларов) за одну единицу техники.

Накануне японские СМИ также анонсировали покупку японскими властями у частной компании необитаемого острова Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Территория будет использоваться для проведения военных учений, в том числе совместных маневров с США.

Кусок земли площадью 8 квадратных километров обойдется минобороны в 16 миллиардов иен (около 147 миллионов долларов) и перейдет в распоряжение ведомства до конца марта. Военные летчики США и Японии будут отрабатывать там действия при посадке палубных самолетов на авианосец.

В мире Восточная Азия Япония
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