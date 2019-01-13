МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга

На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.

"Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам", - заявила официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Ожидается, что Лавров и Коно обсудят проблему заключения мирного договора между странами и актуальную международную повестку. Напомним, что в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ условились ускорить диалог по указанному вопросу на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Накануне в МИД России подчеркнули, что основным условием для каких-либо подвижек в переговорах с Японией по мирному договору является признание официальным Токио результатов Второй мировой войны. "Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты при этом призвали японских партнеров вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на этой неделе подтвердил свои планы нанести визит в Россию в январе. Об этом политик рассказал в ходе совместной пресс-конференции в Лондоне, которая прошла по итогам его общения с главой британского правительства Терезой Мэй. "В третьей декаде этого месяца я отправлюсь с визитом в Россию и проведу переговоры (с президентом РФ Владимиром Путиным - прим. "РГ")", - подчеркнул Абэ, отвечая на вопрос корреспондента информагентства Киодо.