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13.01.2019,  
11:35
Текст:  Антон Валагин (Тверь)

Тверские истребители исполнили мечту школьника

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Летчики истребительного авиаполка в тверской области исполнили новогоднее желание 11-летнего Максима Боброва. Мальчик мечтал побывать на военном аэродроме, его письмо появилось на президентской "Елке желаний" в Кремле, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Подростка с ограниченными возможностями здоровья привезли на авиабазу Хотилово, где базируется авиаполк постоянной боевой готовности, защищающий северо-западные границы России, небо над Москвой и Центральным промышленным районом. Максиму увидел взлет стратосферного перехватчика МиГ-31БМ - самолет поднялся на разведку погоды, открывая рабочую смену на аэродроме. Следом взлетел истребитель Су-27.

Для школьника устроили экскурсию по аэродрому, рассказав о назначении его объектов и особенностях службы военных летчиков. Максиму показали высотное снаряжение, в котором поднимаются в стратосферу экипажи МиГ-31, и тренажер для обучения пилотов.

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