Полицейских Хабаровска не было на похоронах криминального авторитета

В УМВД России по Хабаровскому краю опровергли информацию об участии шефа местной полиции и прокурора в помпезных похоронах криминального авторитета, прошедших в городе Амурске, сообщает РИА Новости.

В УМВД подтвердили, что похороны неоднократно судимого местного жителя состоялись 8 января, но ни глава районной полиции, ни городской прокурор в церемонии участия не принимали, как это сообщил местный блогер в соцсетях.

Полицейские отметили, что дорожные инспекторы не позволяли похоронной процессии перекрывать улицу и выписывали штрафы.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, как утверждалось, похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, из-за которых на улице перекрывали движение. В комментариях отмечалось, что гроб с телом несли глава УВД по Амурскому району и городской прокурор.

Человека, разметившего видеоролик, полицейские вычислили, но он "не смог пояснить, почему он это сделал". В УМВД не исключают возможности подать в суд иск о защите чести и достоинства.

Краевое УМВД опровергает также информацию о задержании блогера Торопцева.

"Никто его три раза не задерживал, он находится дома у себя. Один раз его приглашали на беседу в полицию сразу поле того, как он разместил видео", - сказал собеседник агентства.

На своей странице "ВКонтакте" Торопцев утверждает, что он задержан, и это "последствия того, что Виктор сделал репост видео похорон криминального авторитета". Также заявляется, что Торопцев "находится в заключении, где ждет суда".