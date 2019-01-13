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13.01.2019 06:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Биробиджане из-за аварии часть жителей остались без теплоснабжения

Текст: Ольга Журман

В столице Еврейской автономной области(ЕАО) городе Биробиджане произошел порыв на магистральном теплопроводе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

Без тепа остались жители восточной части города.

В Петербурге из-за прорыва трубы полсотни домов остались без тепла

На место происшествия выехала бригада рабочих предприятия "Городские тепловые сети", оперативная группа МЧС и представители мэрии города.

Начались аварийно-восстановительные работы, которые могут быть завершены через несколько часов. Но для их проведения пришлось отключить от тепла многих потребителей.

"К сожалению, провести ремонтные работы безотключения потребителей невозможно, поэтому мы просим жителей с пониманием отнестись к ситуации", - отмечается на сайте мэрии столицы области.

Ситуацию контролирует ГУ МЧС по ЕАО.
 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО ДФО Еврейская АО Биробиджан
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