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13.01.2019 03:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ЧАО ТОР "Беринговский" получила новые участки и название "Чукотка"

Текст: Ольга Журман

В правительстве РФ подписано постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Беринговский" в Чукотском автономном округе, сообщается на сайте российского правительства.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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В ТОР вошли два земельных участка на территории Билибинского муниципального района. На них планируется реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке месторождений "Песчанка", "Кекура" и "Клен" (добыча золота, серебра, меди и молибдена). Также для ТОР расширены виды деятельности в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.

В связи с этим и расширением территории ТОР "Бринговский" переименована в территорию опережающего развития "Чукотка".

В постановлении отмечается, что реализация инвестиционных проектов потенциальных резидентов ТОР "Чукотка" позволит привлечь частные инвестиции в размере около 290 миллиардов рублей, создать около 4,8 тысячи рабочих мест.

Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
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