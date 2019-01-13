В ЧАО ТОР "Беринговский" получила новые участки и название "Чукотка"

В правительстве РФ подписано постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Беринговский" в Чукотском автономном округе, сообщается на сайте российского правительства.

В ТОР вошли два земельных участка на территории Билибинского муниципального района. На них планируется реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке месторождений "Песчанка", "Кекура" и "Клен" (добыча золота, серебра, меди и молибдена). Также для ТОР расширены виды деятельности в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.

В связи с этим и расширением территории ТОР "Бринговский" переименована в территорию опережающего развития "Чукотка".

В постановлении отмечается, что реализация инвестиционных проектов потенциальных резидентов ТОР "Чукотка" позволит привлечь частные инвестиции в размере около 290 миллиардов рублей, создать около 4,8 тысячи рабочих мест.