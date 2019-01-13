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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5,5 километра

Текст: Ольга Журман

Утром 13 января 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Высота столба пепла составила 5,5 километра. При этом высота вулкана 3283 метра.

Два дальневосточных вулкана выбросили столбы пепла

Пепловый шлейф идет в западном направлении от вулкана. На этом направлении населенные пункты отсутствуют. Не наблюдается выпадение пепла и в других населенных пунктах Камчатского края.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, но трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Справка "РГ"

Возраст самого северного действующего вулкана Камчатки Шивелуч - 60-70 тысяч лет. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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