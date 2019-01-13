Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.01.2019,  
11:43
Текст:  Светлана Цыганкова

"С-400" и "Искандер-М" выйдут на парад в Петербурге

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости С-400 "Триумф" Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
С-400 "Триумф" Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

27 января 2019 года в Санкт-Петербурге состоится парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По Дворцовой площади в механизированной колонне будут и боевые расчеты зенитных ракетных систем "С-400" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

В Петербурге назовут по именам погибших во время блокады

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. А вообще в торжественном параде примут участие как военнослужащие, так и курсанты военных вузов, всего порядка 2,5 тысячи человек. В механизированной колонне будет около 80 единиц самой современной техники. Это и боевые машины пехоты БМП-3, и броневые автомобили "Тайфун", "Тигр", и реактивные системы залпового огня "Торнадо". Откроет парад техники танк Т-34.

Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, по Дворцовой площади пройдут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины систем и комплексов, которые не привлекаются к несению боевого дежурства.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: REUTERS/Maksim Levin
Украинский полковник признал недееспособность ВСУ 12.01.2019
Атаку танков Т-90С и БМП-2М поддержали китайские самоходки 10.01.2019
Лаос получил от РФ самолеты взамен Т-34 10.01.2019
парады
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Россия выставит на танковый биатлон женский экипаж 11.01.2019
Финская армия показала танки Leopard-2A6 на параде 10.12.2018
Видео: торжественный марш в честь парада 1941 года состоялся в Москве 07.11.2018
ракетные комплексы
Россия за шесть лет увеличила число крылатых ракет в 30 раз 06.11.2018
На берегах Балтики развернут ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" 30.09.2018