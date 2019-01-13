"С-400" и "Искандер-М" выйдут на парад в Петербурге

27 января 2019 года в Санкт-Петербурге состоится парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По Дворцовой площади в механизированной колонне будут и боевые расчеты зенитных ракетных систем "С-400" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. А вообще в торжественном параде примут участие как военнослужащие, так и курсанты военных вузов, всего порядка 2,5 тысячи человек. В механизированной колонне будет около 80 единиц самой современной техники. Это и боевые машины пехоты БМП-3, и броневые автомобили "Тайфун", "Тигр", и реактивные системы залпового огня "Торнадо". Откроет парад техники танк Т-34.

Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, по Дворцовой площади пройдут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины систем и комплексов, которые не привлекаются к несению боевого дежурства.