В Волгограде три человека погибли в ДТП на перекрестке

В Волгограде в результате столкновения автомобиля Lada Granta и грузовой "Газели" три человека погибли и два получили серьезные травмы.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МВД, смертельная авария произошла в полночь на 13 января.

"Водитель Lada Granta на перекрестке улиц Шерухина и Дегтярева выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомашину ГАЗ-2834", - уточнили в полиции. Удар был такой силы, что "Газель" отбросило на другую полосу дороги и она врезалась в легковой автомобиль Chery Tiggo.

В результате ДТП виновник аварии и два пассажира Lada Granta погибли на месте. Еще двое жителей Волгограда получили травмы.