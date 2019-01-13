Роспотребнадзор изъял из продажи около 130 тонн некачественной икры

В праздничные дни Роспотребнадзор особо тщательно контролировал торговые объекты, где продавалась икра ценных пород рыб.

Как сообщает ведомство, особое внимание было уделено реализации рыбной продукции в местах нестационарной торговли. По стране таких нашлось около тысячи. Проверено около 2,5 тыс. торговых объектов. В каждом пятом из них выявлены нарушения при реализации икры. В частности, продукция продавалась без документов, в которых содержатся сведения о дате улова, производителе, поставщике.

В результате проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, почти на два млн рублей выписано штрафов. Восемь материалов дел направлено в следственные органы.