СМИ: Япония создаст ударные самолеты электронной войны

Правительство Японии приняло решение разработать собственные ударные самолеты электронной войны. Эти крылатые машины смогут выводить из строя радары и системы связи предполагаемого противника.

Такую информацию в воскресенье опубликовала газета Yomiuri, ссылаясь на официальные источники. Оборудованием электронной войны предполагается оснастить имеющиеся на вооружении японских ВВС и ВМС транспортные и патрульные самолеты. Первые из них будут переданы вооруженным силам в 2027 году, пишет ТАСС.

По данным Yomiuri, у Японии уже есть средства для ведения электронной войны. Однако они носят лишь пассивный оборонительный характер. Теперь же речь идет о создании ударных наступательных самолетов электронной войны. Они будут эффективно нарушать действия систем связи в авиации и ВМС противника, а также выводить из строя радары различных типов.