Настоящей сенсацией можно считать новость о том, что успешно завершены госиспытания нового пистолета, разрабатывавшегося по теме "Удав".

Как сообщило информагентство РИА Новости, окончательное решение по выпуску пистолета будет принято в марте. Пистолет, который должен был сменить ПМ - знаменитый "макаров", задумывался в прошлом веке. Минобороны еще Вооруженных сил СССР выдало задание на его разработку. Но создать качественный пистолет сразу не получилось. Дело в том, что "Удав" должен был стать очень мощным, сохранив при этом практически габариты "макарова". А чем мощнее патрон, тем труднее добиться надежности.

Потом работы прерывались из-за недостатка финансирования, к тому же неоднократно менялись взгляды на пистолет будущего. Наконец, уже в этом веке работы возобновились.

Коллектив под руководством главного конструктора Александра Борисова, можно сказать, сделал невозможное. В габаритах и массе, не сильно превышающих те, которыми обладает "макаров", удалось реализовать мощность выстрела, намного превосходящую ту, которая характерна для кольта, имеющего значительно больший калибр и размеры.

Обычно оружию присваивают имя его создателя. Однако в данном случае, вполне возможно, пистолет сохранит имя темы, под которой он разрабатывался. "Удав" звучит, согласимся, грозно. Тем более что в его основу легли идеи выдающегося и старейшего отечественного конструктора Петра Сердюкова, реализованные им в самозарядном пистолете СПС.

По своей убойной силе "Удав" станет одним из самых мощных в мире. Его патрон имеет калибр 9х21 мм. Девять миллиметров - диаметр пули, двадцать один - длина гильзы. У "макарова" калибр 9х18 мм. Казалось бы, всего на три миллиметра больше, но эффект поистине убойный. Прицельная дальность стрельбы - 100 метров, у ПМ - 50 метров. На расстоянии сто метров пуля "Удава" пробивает бронежилеты, состоящие из двух титановых пластин 1,4 мм и 30 слоев кевлара, либо стальные листы толщиной 4 мм.

Помимо мощи, пистолет, который сделали в рамках темы "Удав", весьма элегантен и даже красив. В ЦНИИТОЧМАШ решились на неординарный шаг. К формированию облика пистолета была привлечена команда Владимира Пирожкова - промышленного дизайнера с мировым именем. В облике нового пистолета удалось реализовать его видимую глазами мощь и высокую техническую эстетику. Такое в нашей стране было сделано впервые. А сейчас технических дизайнеров к разработке оружейных систем привлекают и другие КБ. Так что оружие ХХI века в России будет не только мощным, но и красивым.