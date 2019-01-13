Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский

Советский, российский режиссер, актер и педагог Евгений Радомысленский скончался 13 января в Москве на 84-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Ирину Сухолет, ректора Института современного искусства, где на протяжении четверти века преподавал Родомысленский.

"Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело... 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства. И, казалось, так будет всегда...", - сказала Сухолет.

Прощание с Радомысленским пройдет 15 января в 11:00 часов в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание - в храме архангела Михаила. Похороны - в этот же день на Троекуровском кладбище столицы.

Евгений Радомысленский родился в 1935 году в семье актера и театрального педагога Вениамина Радомысленского. Окончил Театральное училище имени Щукина. В 1957-1959 годах служил в Театра имени Моссовета, с 1959-го по 1963-й - в театре "Современник".

Как режиссер поставил более восьмидесяти спектаклей, в том числе - на сценах Праги, Гаваны и Белграда, а также кинокартины "Эксперимент", "Драматические отрывки. Гоголь", "Лебединая песня", "Чеховские страницы", "Уходя, оглянись".

Среди учеников Родомысленского в Школе-студии МХАТ были Проклова, Балуев, Гармаш и Татьяна Васильева.