Новости

Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 20:16
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 20:02
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 19:55
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 19:33
Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера 19:19

Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский

Наше кино
    13.01.2019, 19:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский режиссер, актер и педагог Евгений Радомысленский скончался 13 января в Москве на 84-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Ирину Сухолет, ректора Института современного искусства, где на протяжении четверти века преподавал Родомысленский.

"Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело... 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства. И, казалось, так будет всегда...", - сказала Сухолет.

Прощание с Радомысленским пройдет 15 января в 11:00 часов в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание - в храме архангела Михаила. Похороны - в этот же день на Троекуровском кладбище столицы.

Евгений Радомысленский родился в 1935 году в семье актера и театрального педагога Вениамина Радомысленского. Окончил Театральное училище имени Щукина. В 1957-1959 годах служил в Театра имени Моссовета, с 1959-го по 1963-й - в театре "Современник".

Как режиссер поставил более восьмидесяти спектаклей, в том числе - на сценах Праги, Гаваны и Белграда, а также кинокартины "Эксперимент", "Драматические отрывки.  Гоголь", "Лебединая песня", "Чеховские страницы", "Уходя, оглянись".

Среди учеников Родомысленского в Школе-студии МХАТ были Проклова, Балуев, Гармаш и Татьяна Васильева.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умерла любимая актриса Японии Эцуко Итихара 19:09
Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века 18:59
Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой 17:59
У актера Стива Бушеми умерла жена 17:41
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой 12.01.2019
Netflix купил российский киберпанк с Паулиной Андреевой 11.01.2019
В центре Москвы найден мертвым сын режиссера Бек-Назарова 11.01.2019
⧣ утраты
Фото: twitter.com/THR
Покончил с собой один из создателей "Матрицы" Грегг Рудлофф 11.01.2019
Умерла актриса из фильмов Клинта Иствуда и Мартина Скорсезе Верна Блум 11.01.2019
Актер и режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни 08.01.2019
⧣ СССР
Фото: Эмиль Матвеев/ ТАСС
Попавший в больницу Николай Дроздов рассказал о своем состоянии 09.01.2019
Умер автор "Православной энциклопедии", телеведущий Николай Лисовой 07.01.2019
Стала известна причина смерти Криса Кельми 05.01.2019