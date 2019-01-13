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13.01.2019 18:22
Рубрика: Экономика

С чужого плеча

В 49 городах России открылись дармарки
Текст: Екатерина Ясакова
В России стали популярными бесплатные ярмарки - "дармарки" и "фримаркеты", где люди обмениваются одеждой. Те вещи, которые остались неразобранными, отправляют в пункты приема или на переработку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но чаще всего по правилам фримаркета хозяин отвечает за свою вещь, и если она никому не приглянулась, забирает ее обратно. Фримаркеты проходят в 49 городах России, в том числе в Москве, Петербурге, Краснодаре, Сочи, Волгограде, Казани, Пензе, Ижевске, Калининграде.

"В 2018 году благодаря праздникам "Экодвор" было собрано почти 300 килограммов одежды без учета той, которая нашла новых хозяев сразу, - рассказала координатор проектов движения ЭКА Мария Малороссиянова. - В планах - расширение географии проекта и увеличение количества праздников".

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Какие товары промаркируют в 2019 году

По словам координатора программы сбора ненужной одежды в компании Charity Shop Юлии Процко, меняется стиль поведения покупателя. Чтобы потом не выбрасывать вещи, люди стали меньше покупать одежду в сегменте масс-маркет и в большей степени отдавать предпочтение дорогим и качественным вещам. Из-за этого набирает популярность перепродажа одежды премиальных брендов. В Европе тренд на разумное потребление начался в 2012 году вместе с появлением интернет-магазинов на рынке ресейла (перепродажа). Сейчас такие магазины есть и в России. Так продлевается жизнь дорогостоящих и модных вещей, отметил Владимир Евладов, эксперт на рынке вторичных продаж премиальных брендов одежды. Есть и такой формат, как апсайклинг, когда старые вещи перешиваются. Винтажые джинсовки из секонд-хендов ярко расписывают в панковском стиле, расшивают камнями, декорируют и разукрашивают, также делают так называемый печворк, собирая из кусков ношеных джинсов новые вещи. "Они популярны и стоят дороже новых. Винтажные спортивные костюмы, ремни, сумки, бейсболки и толстовки - все сойдет для молодых модников", - рассказал дизайнер Илья Булычев.

Время от времени сбором одежды занимаются благотворительные фонды. Правда, они часто выбрасывают вещи, которые после неправильного хранения испортились. Профильные проекты имеют теплые сухие склады. Но заниматься этим готовы не все. Это направление в бизнесе - низкомаржинальное, а поддержки ждать неоткуда.

"В Европе для таких организаций существуют различные преференции, но в России никаких льгот для них нет, они работают на тех же условиях, что обычные коммерческие точки", - рассказала "РГ" эксперт комитета "ОПОРЫ России" по энергоэффективности и энергосбережению, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Москве Наталья Розина.

Российские переработчики старого текстиля работают на импортном сырье. Завозят его по миллиону тонн в год

В то же время в России есть много переработчиков ненужного текстиля, но большинство из них работают на импортном сырье. Ежегодно из Европы им привозят около миллиона тонн ветоши. И это без учета ввозимого в страну секонд-хенда.

А россияне свои старые вещи сдают на переработку в магазины зарубежных торговых сетей, потому что такие пункты проще найти. Так наш старый текстиль уезжает за границу. Или на свалку. А мог бы приносить доход, попадая в переработку. Или продолжать служить людям, переходя "во вторые руки". Пока же только из Москвы на свалки вывозят не менее 360 тысяч тонн текстиля в год. Эксперты говорят о необходимости поправок в законодательство о социальном предпринимательстве и обращении с текстильными отходами.

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