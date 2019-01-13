Новости

Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 20:16
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 20:02
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 19:55
Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский 19:42
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 19:33

Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века

Новости
    13.01.2019, 18:59
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Лоуренс Аравийский" (1962). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Лоуренс Аравийский" (1962). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Лоуренс Аравийский" (1962). Фото: kinopoisk.ru

Составлен очередной чарт важнейших кинополотен, на этот раз - ста лучших картин ХХ века по версии Американского общества кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC), публикующих свой экспертный список в честь векового юбилея ASC, основанного 8 января 1919 года.

Список составлен на основе опроса членов общества, на первое место поставивших эпик 1962 года "Лоуренс Аравийский", снятый режиссером Дэвидом Линном и оператором Фредди Янгом. Итого - семь "Оскаров" и десятки других премий, номинаций и разного рода почестей.

Фото: youtube.com/ Octavian
Видео: пять самых интересных музыкантов 2019 года по версии BBC

Второе место - "Бегущий по лезвию" 1982 года Ридли Скотта, снятый Джорданом Кроненветом, номинантом "Оскара" и лауреатом BAFTA.

Третье - военная драма Копполы 1979 года "Апокалипсис сегодня", за которую оператор картины Витторио Стораро, снимавший "Последнее Танго в Париже" и "Дюну", получил один из трех своих "Оскаров".

Четвертое - фигурант всех без исключения авторитетных "зэ бэстов" "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса 1941 года. Оператор фильма - Грегг Толанд, неоднократный "оскаровский" номинант и лауреат.

На пятом - "Крестный отец" 1972 года того же Копполы. Оператор - прозванный Князем тьмы (за свои профессиональныу манеры) Гордон Уиллис.  

Далее идут "Бешеный бык" Скорсезе 1980 года, драма Бертолуччи с Тренитьяном "Конформист" 1970 года, роад-муви Терренса Малика "Дни жатвы" 1978 года - с Ричардом Гиром, "2001 год: Космическая одиссея" 1968 года Кубрика и "Французский связной" Фридкина 1971-го.

Со всеми ста позициями "хит-парад" можно ознакомиться на сайте общества.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера 19:19
Умерла любимая актриса Японии Эцуко Итихара 19:09
Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой 17:59
У актера Стива Бушеми умерла жена 17:41
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Создатели "Пилы" перезапустят хоррор-серию "Пункт назначения" 12.01.2019
Культовый сериал "Мыслить как преступник" закрывается после 15 сезонов 12.01.2019
Видео: "Трамп" расстроен, что не попал в продолжение "Железного неба" 12.01.2019
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Octavian
Видео: пять самых интересных музыкантов 2019 года по версии BBC 12.01.2019
Видео: опубликована посмертная песня с вокалом лидера Linkin Park 10.01.2019
Видео: Сильвестр Сталлоне боксирует с Робертом Де Ниро 10.01.2019
⧣ рейтинги
Фото: "Марс Медиа"
Российское кино захватило прокат в новогодние праздники 10.01.2019
"Полицейский с Рублевки" стал самой кассовой российской комедией 09.01.2019
Фильм "Т-34" возглавил российский прокат и вызвал аплодисменты зрителей 07.01.2019