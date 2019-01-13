Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века

Составлен очередной чарт важнейших кинополотен, на этот раз - ста лучших картин ХХ века по версии Американского общества кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC), публикующих свой экспертный список в честь векового юбилея ASC, основанного 8 января 1919 года.

Список составлен на основе опроса членов общества, на первое место поставивших эпик 1962 года "Лоуренс Аравийский", снятый режиссером Дэвидом Линном и оператором Фредди Янгом. Итого - семь "Оскаров" и десятки других премий, номинаций и разного рода почестей.

Второе место - "Бегущий по лезвию" 1982 года Ридли Скотта, снятый Джорданом Кроненветом, номинантом "Оскара" и лауреатом BAFTA.

Третье - военная драма Копполы 1979 года "Апокалипсис сегодня", за которую оператор картины Витторио Стораро, снимавший "Последнее Танго в Париже" и "Дюну", получил один из трех своих "Оскаров".

Четвертое - фигурант всех без исключения авторитетных "зэ бэстов" "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса 1941 года. Оператор фильма - Грегг Толанд, неоднократный "оскаровский" номинант и лауреат.

На пятом - "Крестный отец" 1972 года того же Копполы. Оператор - прозванный Князем тьмы (за свои профессиональныу манеры) Гордон Уиллис.

Далее идут "Бешеный бык" Скорсезе 1980 года, драма Бертолуччи с Тренитьяном "Конформист" 1970 года, роад-муви Терренса Малика "Дни жатвы" 1978 года - с Ричардом Гиром, "2001 год: Космическая одиссея" 1968 года Кубрика и "Французский связной" Фридкина 1971-го.

Со всеми ста позициями "хит-парад" можно ознакомиться на сайте общества.