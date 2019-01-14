Capture-Moi: юбилейная коллекция ювелирного бренда Akillis

Французский ювелирный бренд AKILLIS, отметивший в прошлом году 10-летие, выпустил символичную коллекцию Capture-Moi ("Поймай меня"), полностью соответствующую своей основной концепции: нестандартная подача и игра против правил. Новые украшения повторяют узор, отличающий всю коллекцию Capture-Moi:

заостренные асимметричные треугольники из золота и бриллиантов.

Основательница бренда AKILLIS, Каролин Гаспар, на протяжении более, чем 10 лет последовательно трансформировала классические каноны ювелирного искусства. Одна из ее разработок - техника "острие ножа", придающая изделиям воздушность, плавность форм и обеспечивающая интенсивный блеск бриллиантов. Выполненная с использованием этой техники новая коллекция включает остроконечный кулон, серьги и два помолвочных кольца.

