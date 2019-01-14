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14.01.2019 / 14:16
Коллекция
Capture-Moi: юбилейная коллекция ювелирного бренда Akillis
Capture-Moi. Фото: Akillis
Capture-Moi. Фото: Akillis

Французский ювелирный бренд AKILLIS, отметивший в прошлом году 10-летие, выпустил символичную коллекцию Capture-Moi ("Поймай меня"), полностью соответствующую своей основной концепции: нестандартная подача и игра против правил. Новые украшения повторяют узор, отличающий всю коллекцию Capture-Moi:
заостренные асимметричные треугольники из золота и бриллиантов.
Основательница бренда AKILLIS, Каролин Гаспар, на протяжении более, чем 10 лет последовательно трансформировала классические каноны ювелирного искусства. Одна из ее разработок - техника "острие ножа", придающая изделиям воздушность, плавность форм и обеспечивающая интенсивный блеск бриллиантов. Выполненная с использованием этой техники новая коллекция включает остроконечный кулон, серьги и два помолвочных кольца.
 

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