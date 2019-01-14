"Это беспокоит": чем новая версия российского "Калибра" напугала США

В США с беспокойством отреагировали на сообщение о том, что Россия получит на вооружение модернизированную ракету "Калибр" с увеличенным радиусом действия.

Как сообщает The National Interest, если предыдущая версия "Калибра" 3М14 имеет дальность 1500–2500 километров, то обновленная ракета "Калибр-М" может применяться уже на расстоянии более 4500 километров. Для этого, правда, придется увеличить ее размеры и вес.

"Тем не менее, не похоже, что увеличенные размеры будут отрицательно влиять на совместимость ракеты с кораблями", - пишет издание. "Калибр-М" может быть установлен на надводных кораблях и на атомных подводных лодках, в том числе новых субмаринах класса "Ясень".

The National Interest не исключает, что у обновленной ракеты могут появиться и другие преимущества. Издание, в частности, интересуется ее системами наведения и электронного противодействия. Также в публикации отмечается, что ракета может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой. Кроме того The National Interest напоминает, что предшественник "Калибра-М" уже использовался в Сирии для уничтожения наземных объектов. При этом ракеты выпускались с подводных лодок.

Американское издание сообщает, что "Калибр" изначально создавался так, чтобы выгодно отличаться от стареющих "Томагавков" США. Но если обычный "Калибр", по мнению автора публикации, незначительно превосходят американские ракеты, то преимущество "Калибр-М" оказалось слишком явным. Новая российская ракета превосходит американский аналог в дальности применения: 4500 против 1700 километров. Кроме того "Калибр-М" будет так же быстр, как "Калибр" 3М14, а значит будет существенно выигрывать у "американца" в скорости.

Впрочем, издание напоминает, что даже до появления информации о разработке модернизированной ракеты представители Пентагона высказывали обеспокоенность по поводу уже имеющихся у России ракет. Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго III охарактеризовал тогда "Калибр" как очень эффективную ракету, диапазон действия которой позволяет достать до любой из европейских столиц. "Это беспокоит меня, и это беспокоит наших партнеров и друзей по НАТО", - признавался адмирал.

"Если "Калибр-М" оправдает свои предполагаемые возможности, то эти опасения станут более острыми", - пишет The National Interest.