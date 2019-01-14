Фрегат "Адмирал Горшков" приступил к завершающей фазе испытаний

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел на испытания в море.

Северный флот начал завершающую фазу испытаний головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

- Корабль вышел в Баренцево море на полигоны боевой подготовки, - сообщил начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга. - Его экипажу предстоит протестировать авиационно-технические системы и комплекс вооружений.

Сегодня в рамках программы испытаний фрегат облетели также самолеты МиГ-31 и Ил-38, а также вертолеты Ка-27ПС и Ка-31 объединения флотских ВВС и ПВО.

При строительстве корабля использованы композитные конструкционные материалы (технология "стелс"), отметил Вадим Серга. Кроме того, его надстройка имеет особую архитектуру, снижающую площадь эффективной поверхности рассеивания корабля. Это позволяет ему быть менее заметным для радиолокаторов противника. После приема фрегата Военно-морским флотом России он войдет в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.