Южная Корея получит 10 истребителей F-35 А в текущем году

В текущем году ВВС Южной Кореи получат десять американских истребителей пятого поколения F-35 А. Первая пара машин прибудет уже в марте.

Как сообщили местные СМИ, со ссылкой на источники в командовании ВВС Южной Кореи, южнокорейские пилоты уже несколько месяцев проходят подготовку в США, готовясь принять часть из заказанной партии F-35 А.

Напомним, что ранее Южная Корея заключила контракт на закупку у США 40 истребителей пятого поколения F-35 А. Из-за своей рекордной стоимости в 7 миллиардов долларов контракт был назван "сделкой века" и сопровождался серией крупных скандалов. США должны завершить поставки в Корею F-35 А к 2021 году, которые заменят устаревшие истребители.

Как стало известно, корейские пилоты в настоящий момент "обкатывают" в США уже шесть F-35 А. Два из них прибудут в Корею уже в конце марта этого года. На боевое дежурство их хотят поставить в апреле-мае. Таким образом, Южная Корея станет еще одной страной, у которой на вооружении будут боевые самолеты с технологией "стелс".

Всего же только в этом году Южная Корея должна получить десять из заказанных сорока истребителей F-35 А. Остальные будут поставляться партиями в 2020-2021 годах.

В Сеуле с одной стороны рады предстоящему прибытию новейших машин, а с другой испытывают некоторую обеспокоенность по поводу возможной реакции КНДР. В настоящий момент межкорейские отношения развиваются хорошо, но ранее Пхеньян очень болезненно реагировал на прибытие на Корейский полуостров самолетов-"невидимок".