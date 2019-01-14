Китай скопировал истребитель F-35

Новый китайский истребитель пятого поколения Shenyang J-31 является копией американского F-35 Lighting II. Эксперты сомневаются, что китайскому авиапрому удалось достоверно воспроизвести стелс-технологии из-за отставания в материаловедении и технологиях прецизионной обработки, но это, по их мнению, и не требовалось. Задача J-31 - стать менее совершенным, но похожим внешне и гораздо более дешевым клоном F-35 для продажи в странах, которые не могут позволить себе американские самолеты по финансовым или политическим соображениям.

В 2016 году американский гражданин китайского происхождения был осужден за шпионаж, пишет Popular Mechanics. Он помог группе китайских хакеров взломать серверы Lockheed Martin и похитить большой объем секретной информации по F-35. Результат налицо: единственное отличие Shenyang от Lighting II - два двигателя вместо одного, в остальном все очень похоже.

Та же история из первым китайским истребителем пятого поколения Chengdu J-20 - с той лишь разницей, что здесь в качестве прототипов использованы сразу несколько самолетов: помимо американских F-22 и F-35 это еще и советский проект МиГ-1.44. В частности, весьма сомнительное с точки зрения малозаметности переднее горизонтальное оперение позаимствовано, по всей видимости, с миговской разработки.

Опять же, в США считают, что копируя стелс-технологии, китайские конструкторы не до конца понимали, как те работают. Но в Соединенных Штатах воспринимают новую авиатехнику КНР всерьез. J-20, по мнению экспертов, будет использоваться не для завоевания господства в воздухе - для этого у НОАК есть J-11, проверенная копия советского МиГ-27, - а в качестве ударного самолета с дальнобойными ракетами "воздух-воздух" для поражения летающих танкеров и самолетов ДРЛО, самых уязвимых компонентов ударной авиации США.