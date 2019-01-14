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14.01.2019 / 13:36
Среда обитания
"Легкое дыхание": в Москве пройдет премьера новой программы примы-балерины Ковент-Гардена Натальи Осиповой
Наталья Осипова
Наталья Осипова

В конце января в Московском международном Доме музыки состоится премьера программы "Легкое дыхание" примы-балерины Королевского театра в Ковент-Гардене Натальи Осиповой. Будучи блистательной исполнительницей классических балетных партий, Наталья Осипова уже много лет параллельно участвует в современных постановках таких хореографов, как Артур Пита, Рой Ассаф, Сири Лабри и не только.
В проекте "Natalia Osipova. The Light Breath", который покажут в ММДМ, будут представлены работы именно в этом жанре, в том числе, мировая премьера танца, специально поставленного для Натальи ее партнером и известным балетмейстером Джейсоном Киттельбергером.
"Я захотела представить московской публике свои работы в современном балете… И, конечно, я очень хочу исполнить в Москве мой новый номер - это хореографическая композиция в постановке известного танцора и балетмейстера Джейсона Киттельбергера, дуэт, который мы исполняем вместе. Он посвящен вечной теме - любви между мужчиной и женщиной. В какой-то мере эта тема объединяет всю программу, которую я назвала "Легкое дыхание", - прокомментировала Наталья. После премьеры в Москве балерина отправится с программой в гастрольный тур по Америке.
 

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