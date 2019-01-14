Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.01.2019,  
11:08
Текст:  Антон Валагин

На ракетных позициях США устроили пивную

Пивоваренная компания из Питтсбурга, Пенсильвания купила комплекс ПВО времен холодной войны. В мощных бункерах сверхсекретного некогда объекта планируется открыть крафтовую пивоварню и соответствующий ресторан.

В 50-е и 60-е годы XX века комплекс ПВО на господствующей над Питтсбургом высоте был центром противовоздушной обороны одного из главных промышленных районов США. Здесь находились радары, командный пункт, позиии зенитной артиллерии и стартовые площадки дальних зенитных ракет Hercules с ядерными боеголовками. Ракеты хранились под землей в укрепленных бункерах, а по тревоге поднимались наверх лифтом. Не менее защищен был и командный пункт: помимо очень толстых стен из армированного железобетона, в нем есть помещение, заключенное в медную капсулу - таким образом военные рассчитывали уберечь электронику от электромагнитных импульсов при ядерной атаке.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В США выставили на продажу советский истребитель МиГ-29

Теперь в бункерах разместится пивоваренный цех, а на ракетных позициях с отличным видом на город - ресторанные террасы, парк для собак и прогулочные дорожки. Под белым куполом на высоком постаменте находится действующий радар - он включен в систему контроля за воздушным движением  аэропорта Питтсбурга.

- Неизвестно, сохранится ли вертолетная площадка, но винные авиатуры набирают популярность  в некоторых регионах США, - считает военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Российскую военную базу в Таджикистане усилит батальон беспилотников 09:35
Сторожевик ЧФ проводил корабль США из Черного моря 11.01.2019
В США засекретили проект робота-охотника за подлодками 10.01.2019
ракеты
Фото: REUTERS/Maksim Levin
Украинский полковник признал недееспособность ВСУ 12.01.2019
Китай испытал гиперзвуковой ракетный двигатель 11.01.2019
Китай построил макет авианосца для тренировок ракетчиков 11.01.2019