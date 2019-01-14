Побивших очередной антирекорд "Ходячих мертвецов" опять продлили

Создатели постапокалиптической разговорной зомби-драмы "Ходячие мертвецы", которая потихоньку трансформируется в экономическую стратегию, твердо намерены сдерживать все данные ранее обещания и доить франшизу досуха - пока не падет в стойле.

25 ноября сериал ушел на хиатус (до 10 февраля, когда выйдет девятая серия девятого сезона), предварительно побив очередной антирейтинг - скатившись на седьмой серии до 4,79 миллиона зрителей в ключевой группе публики от 18 до 49 лет (худший результат за всю историю TWD). Но это по-прежнему не охлаждает пыл авторов сериала.

They've never heard anything like this. #TWD pic.twitter.com/jUkYew7970 — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) January 13, 2019

Как пишет We Got This Covered, шоу продлено на десятый сезон, тогда как работа над ним началась еще в декабре.

Пока - без даты премьеры.

С другой стороны, "Эволюция", восьмой эпизод нынешнего сезона, который перед премьерой актеры расхваливали в соцсетях как один из самых жутких, немного оживил картину. И дал надежду на то, что история, по крайней мере, до конца сезона, расшевелится - ведь в нем нам представили зловещих Шепчущих, новых и чрезвычайно опасных и коварных врагов.