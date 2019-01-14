При крушении Boeing 707 в Иране выжил один человек

В результате крушения грузового самолета Boeing 707 в Иране погибли 15 человек. Один член экипажа - бортинженер - выжил в катастрофе. Об этом сообщили в Организации судебной медицины Ирана, куда были доставлены тела.
На данный момент установлены личности 10 из них.
Напомним, грузовой самолет Boeing 707 летел из Бишкека в Иран, где должен был приземлиться в международном аэропорту Пайам города Кередж. Однако экипаж совершил ошибку и стал приземляться в аэропорту Фатх в том же городе.
По предварительным данным, пилот не справился с управлением при посадке, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в жилой дом после чего загорелся.
Сообщается, что самолет вез 30 тонн мяса для иранской армии.
Как передают местные СМИ, среди обломков уже обнаружен "черный ящик". Между тем в интернете появилось видео с места крушения Boeing 707.
Boeing 707 cargo plane crashes in #Iran https://t.co/DFbuwDiqvO pic.twitter.com/IViLboVEof— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.