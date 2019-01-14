При крушении Boeing 707 в Иране выжил один человек

На данный момент установлены личности 10 из них.

Напомним, грузовой самолет Boeing 707 летел из Бишкека в Иран, где должен был приземлиться в международном аэропорту Пайам города Кередж. Однако экипаж совершил ошибку и стал приземляться в аэропорту Фатх в том же городе.

По предварительным данным, пилот не справился с управлением при посадке, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в жилой дом после чего загорелся.

Сообщается, что самолет вез 30 тонн мяса для иранской армии.

Как передают местные СМИ, среди обломков уже обнаружен "черный ящик". Между тем в интернете появилось видео с места крушения Boeing 707.