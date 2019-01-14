Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва

Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Сотрудники спецслужб проверяют все помещения и терминалы в Домодедово, Внуково и Шереметьево. При этом пассажиров и персонал не эвакуируют.

В свою очередь "Интерфакс" передает, что сегодня также поступил анонимный звонок о минировании ТЦ "Охотный ряд". Из крупного торгового комплекса вывели около 500 человек, все магазины и кафе тоже будут проверены.