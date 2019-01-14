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14.01.2019 15:44
Проект: В регионах

Калужанам субсидируют переход на индивидуальное отопление

14 января состоялось очередное заседание комитета городской думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука. Депутаты рассмотрели отчеты главы городского самоуправления, заместителя председателя городской думы и председателя комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Глава городского самоуправления Александр Иванов сообщил коллегам, что в 2018 году в городскую думу поступило 4158 обращений, 609 из которых затрагивают проблемы городского хозяйства: ремонта дорог и дворовых территорий, ремонта многоквартирных домов, посадки и обрезки деревьев.

- Депутатами городской думы в прошедшем году особое внимание уделялось контролю за реализацией муниципальной программы "Формирование современной городской среды", - подчеркнул Александр Иванов. Отчеты были одобрены и вынесены на рассмотрение городской думы. Также был одобрен план работы городской думы на 2019 год.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос минимизации расходов на отопление для жителей малоэтажных многоквартирных домов. В 2014 году в Калуге насчитывалось 712 малоэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе центрального теплоснабжения. К концу 2018 года 86 домов было переведено на индивидуальное отопление, 20 домов - расселены и снесены, 73 дома признаны аварийными, 15 домов оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии.

Фото: Калужская городская Дума
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В декабре 2018 года министерством конкурентной политики Калужской области были утверждены новые нормативы, которые предусматривают увеличение платы за отопление для жильцов малоэтажных домов. Рост платы коснется 518 малоэтажных домов, в которых проживает порядка 15 тысяч человек.

В 6 домах в 2019 году будет проведен капитальный ремонт центрального отопления с установкой общедомовых приборов учета. В целях уменьшения платы за коммунальные услуги для жителей оставшихся 512 домов управление ЖКХ предлагает провести комплекс мероприятий по энергосбережению по двум основным направлениям.

В 199 домах предлагается установить общедомовые приборы учета тепловой энергии и блочные тепловые пункты в случае отсутствия технической возможности установки приборов учета. 313 домов предлагается перевести с центрального на индивидуальное поквартирное теплоснабжение. По предварительным данным на реализацию всех указанных мероприятий потребуется порядка 327 миллионов рублей.

94 миллиона рублей потребуется для приобретения двухконтурных котлов, 151,4 млн. рублей составит стоимость работ по переводу на индивидуальное отопление. Установка общедомовых приборов учета обойдется в 35 миллионов рублей, 61,8 млн. рублей потребуется для установки блочных тепловых пунктов.

В настоящее время формируется перечень домов, 100% собственников которых согласны на перевод дома на индивидуальное отопление, уже имеется 8 протоколов со 100% согласием.

Фото: Калужская городская Дума
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Отмечалось, что с учетом экономической ситуации и низкого уровня доходов граждан, население не готово в массовом порядке осуществлять переход на индивидуальное отопление за счет собственных средств, даже при безвозмездном предоставлении двухконтурных котлов. Для оптимизации процесса необходимо не только предоставление котлов, но и субсидирование затрат собственников квартир на оплату работ.

- Управлением ЖКХ были представлены пути решения проблемы, но до сих пор нет четкого плана действий, подкрепленного необходимым финансированием, - отметил председатель комитета Виктор Борсук, - необходим перечень домов, точный график проведения работ и, разумеется, источники финансирования программы. Для того чтобы выполнить все мероприятия в полном объеме, требуются значительные средства, нужно четкое понимание того, где взять эти средства. Также необходимо получить полную информацию по количеству домов, в которых технически невозможна установка приборов учета.

Члены комитета приняли решение обсудить вопрос на встрече с городским головой.

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