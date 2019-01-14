Спортивный кластер на Воробьевых горах сформируют за два года

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, спорткластер на Воробьевых горах планируется сформировать в течение двух лет. По его словам, работы завершатся в 2021 году:

- В Москве продолжается формирование спортивных кластеров, одним из таких стал "Лужники", рядом формируется еще один - "Воробьевы горы".

В новом кластере появятся два трамплина и протяженная трасса для лыжников, веревочный парк и другие спортивные объекты. Будет воссоздана и заброшенная эскалаторная галерея от станции "Воробьевы горы" к природной территории.

Уже в следующем году, отметил Марат Хуснуллин, по мере ввода в эксплуатацию отдельных объектов здесь будут проходить различные соревнования, в частности, по слалому и сноуборду.