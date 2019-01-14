На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на пять км

Днем 14 января на камчатском вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс высотой до пяти километров над уровнем моря.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, шлейф распространился в юго-восточном направлении. Населенные пункты на его пути отсутствуют. Пеплопадов в жилых районах региона нет.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Однако, рядом с ним не проходят международные трассы движения воздушных судов.

Туристических групп в этом районе не зарегистрировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.