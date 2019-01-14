Шаман решил вызвать снег в бесснежном Владивостоке

На приморской страничке ДПС-контроль в Instagram появилось видео с человеком, который делает странные пассы руками. Автор, разместивший ролик, утверждает, что этого шамана видит уже не в первый раз.

"Он вернулся. Он похоже вызывает снег", - говорит человек за кадром.

Нынешней зимой снега во Владивостоке и на юге края нет. Он лишь слегка припорошил землю в декабре и в населенных пунктах тут же растаял. Отсутствие снежного покрова волнует фермеров, которые опасаются неурожая озимых, и всех садоводов.