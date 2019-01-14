В Улан-Удэ оштрафовали хозяина кафе, где отравились 150 человек

Советский районный суд Улан-Удэ оштрафовал индивидуального предпринимателя и владельца кафе, где в январе этого года массово отравились люди. Бизнесмен обвинялся по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, обвиняемый полностью признал вину, загладил вред потерпевшим и возместил деньги, потраченные на их лечение. Кроме того, он уплатил судебный штраф в 40 тысяч рублей.

ЧП в столице Бурятии произошло на минувшей неделе, 150 человек из тех, кто посещал кафе с 8 по 11 января, почувствовали себя плохо. Часть из них пришлось госпитализировать.

По результатам проверки в кафе обнаружился ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, не соблюдались нормы при обработке сырого мяса, нарушались технологии изготовления блюд, а работники заведения не соблюдали правила гигиены.