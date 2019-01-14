В Башкирии в ДТП два человека погибли и пятеро пострадали

Очередная трагическая авария произошла в Башкирии. На это раз в Давлекановском районе.

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, 13 января около семи вечера по московскому времени столкнулись автомобили "Нива" и LADA Priora. Это случилось на 41-м километре автодороги Чишмы - Киргиз Мияки.

По предварительным данным, за рулем "Нивы" был 24-летний уфимец, который ехал в сторону Чишмов, встречной Priora управлял 30-летний житель Белебея. Столкновение было такой силы, что две пассажирки LADA 58 лет и 31 года погибли на месте. Медицинская помощь понадобилась еще одной пассажирке этой машины, обоим водителям и пассажиру "Нивы". Их всех госпитализировали.