В Прикамье при пожаре погибли два человека

Прошедшей ночью в поселке Лямино Чусовского района Пермского края загорелась одна из квартир двухэтажного дома.

К месту происшествия срочно прибыли пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой помощи и электрических сетей.

Как пояснили "РГ" в ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожарные эвакуировали всех жильцов дома, в том числе 41-летнюю хозяйку квартиры, в которой начался пожар, и ее 34-летнего знакомого. Но спасти последних не удалось - врачи констатировали смерть пострадавших от отравления продуктами горения.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.