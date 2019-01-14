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14.01.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК в Кузбассе проверит ЧП с автобусом, зажавшим в дверях ребенка

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Доследственная проверка сообщений СМИ об инциденте с ребенком, которого протащило по земле маршрутное такси, проводится в Новокузнецке.

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- Водитель закрыл двери и начал движение, зажав дверями ногу несовершеннолетнего, выходившего из автобуса, - рассказала "РГ" официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Надежда Ананьева. - Транспортное средство остановилось лишь после того, как водитель услышал крики пассажиров.

Подробности произошедшего следователи выяснили в ходе мониторинга СМИ. Уже установлена личность водителя, кто из индивидуальных предпринимателей является владельцем маршрутного такси, а также личность пострадавшего. Точнее, пострадавшей - девятилетней девочки. Врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей.

Следователям предстоит изучить должностную инструкцию водителя, установить, нарушил ли он правила перевозки пассажиров. По результатам проверки, которая проводится под личным контролем руководства регионального СУ СКР, будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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