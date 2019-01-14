В Иркутске маршрутка переехала пенсионерку

В Иркутске следователи регионального ГУ МВД начали проверку после того, как 86-летняя пенсионерка получила травмы ног, не успев войти в салон автобуса. Об этом сообщили в полиции.

ЧП произошло сегодня около 11.00 по местному времени на остановке по улице Карла Либкнехта. Как пояснили в МВД региона, водитель, не завершив посадку, начал движение с открытой дверью, в результате чего "пассажирка упала на асфальт, а ее ноги попали под колеса транспортного средства".

Предварительно, женщина получила переломы обеих конечностей. Если медики подтвердят информацию, виновному может грозить наказание, предусмотренное частью 1 статьи 264 УК РФ: "Нарушение правил дорожного движения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека".