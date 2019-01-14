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14.01.2019,  
14:05
Текст:  Антон Валагин

Фото: Атомная субмарина СФ запустила "Булаву" из-под воды

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало фотографию запуска баллистической ракеты "Булава" с борта атомной подлодки Северного флота.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Название корабля не указывается и в кадре его нет - пуск подводный. Однако из типа примененной ракеты следует, что стрелял подводный ракетный крейсер стратегического назначения типа "Борей"  - баллистическими ракетами "Булава" вооружены только они. Из трех построенных "Бореев" на Северном флоте служит головной корабль проекта, "Юрий Долгорукий".

Субмарина была введена в строй в 2013 году и приписана к Гаджиево, основной базе атомоходов Северного флота. Подводный крейсер вооружен 16 твердотопливными баллистическими ракетами Р-30 "Булава", каждая из которых может нести по 10 термоядерных боеголовок индивидуального наведения. Дальность полета "Булавы" 9300 километров.

- Адресат вовремя получит свой заказ, - одобрили фото зрители.

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