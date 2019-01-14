Скончался создатель авиадвигателей Александр Саркисов

В Санкт-Петербурге на 83-м году ушел из жизни ученый и конструктор в области авиационного двигателестроения Александр Саркисов. Выдающийся инженер скончался 13 января.

Всю жизнь он посвятил созданию силовых установок для реактивных самолетов и вертолетов. Известность и признание в научном мире пришли к нему в конце 60-х годов, когда разработанная им камера сгорания и лопатки турбины истребителя МиГ-21 позволили в несколько раз увеличить потенциал боевого самолета. Именно за эти разработки молодой конструктор был награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

Под руководством Александра Саркисова созданы двигатели четвертого поколения РД-33 и АЛ-31Ф для истребителей "Микояна" и "Сухого", а двигатель для штурмовика Су-25 "Грач" позволяет самолету десятки лет надежно служить ВКС России.

На протяжении 17 лет Александр Александрович возглавлял НПО имени Климова. По чертежам этого КБ было выпущено более 60 тысяч двигателей для гражданских и военных вертолетов "Миля" и "Камова". Установлено несколько рекордов. К примеру, в 2001 году при испытаниях в Тибете вертолет Ми-17, на "климовском" двигателе, поднялся почти на девять тысяч метров.

Среди достижений генерального конструктора Саркисова также разработка комплекса цифровых электронных блоков автоматического регулирования и контроля, значительно повышающих экономичность и надежность двигателя. На базе авиационных двигателей созданы находящие широкое применение мобильные энергетически установки. Профессор Александр Саркисов также является автором учебника "Конструкция и проектирование авиационных ГТД".