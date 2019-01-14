Фрегат с возможностями крейсера: что умеет "Адмирал Макаров"

В конце 2018 года третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" отправился во второй за год службы дальний поход - в Средиземное море. Эти корабли долго у стенки не стоят, но это не единственная их особенность. Командир "Адмирала Макарова" капитан второго ранга Григорий Бреев рассказал о возможностях своего фрегата.

- Дальность действия нашего бортового вооружения больше, чем у кораблей предыдущих поколений, а боевые возможности шире. Фрегат по многим параметрам превосходит крупные надводные корабли стран НАТО в Черноморском регионе. В принципе, по спектру решаемых задач "Адмирал Макаров" сопоставим с нашими крейсерами недавних серий: мы можем наносить удары по кораблям и береговым целям, искать подлодки с помощью вертолета и бортовой аппаратуры, следить за ними и атаковать торпедами, - рассказал Бреев "Красной звезде".

Главное ударное вооружение корабля - универсальные пусковые установки на восемь крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Первые способны поражать морские цели на дистанции 400 километров, а сухопутные - на 2000 км. Сверхзвуковые "Ониксы" доставляют к цели 300-килограммовую боеголовку и перехватить ракету, летящую на скорости 2,6 Маха практически невозможно.

Противовоздушная оборона фрегата организована в несколько эшелонов. На дальних подступах угрозу нейтрализуют зенитные ракеты комплекса "Штиль-М", ближние цели сбивают шестиствольные автоматические пушки АК-630М. На полубаке установлена 100-миллиметровое орудие АК-190 с дальностью стрельбы до 21 километра. Для борьбы с подводными лодками корабль оснащен 12-ствольным реактивным бомбометом и четырьмя торпедными аппаратами, способными стрелять высокоточными боеприпасами последнего поколения.

- Автоматизация фрегата - высочайшая. В качестве "мозга" всех кораблеьных систем используется боевая информационно-управляющая система "Требование-М". Она разработана специально для кораблей данного проекта, что положительно сказалось на ее эффективности. Система управляет всеми боевыми и оборонительными ресурсами фрегата, обеспечивая автоматическое применение всего спектра вооружения, - отметил командир.

Суммарная мощность энергетической установки 56 тысяч лошадиных сил - этого хватает, чтобы разогнать корабль водоизмещением в четыре тысячи тонн до 30 узлов и обеспечить дальность плавания в 5000 морских миль. Кстати, за время службы "Адмирал Макаров" уже прошел 30 тысяч миль.

Андреевский флаг на фрегате был поднят в декабре 2017 года. Летом 2018-го корабль совершил переход с Балтики на Черноморский флот, по дороге поучаствовав в масштабных учениях группировки ВМФ России в Средиземном море. 5 октября "Адмирал Макаров" пришел в Севастополь, а через месяц отправился обратно в Средиземное море.

- Моряки нового фрегата отличаются высокой слаженностью в решении задач, - отметил заместитель командира соединения капитан первого ранга Сергей Радаускас. А значит, Андреевский флаг в Средиземноморье они будут демонстрировать достойно.