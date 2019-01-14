На Кубани мужчина выкопал в огороде 140 тысяч рублей

На хуторе Ольховском Тимашевского района Кубани произошел довольно необычный криминальный случай с двумя соседями. Женщина закопала в огороде банку со 140 тысячами рублей и забыла о ней. Чуть позже она попросила своего знакомого соседа помочь ей вскопать участок. А завершилась эта история уголовным делом.

Когда мужчина занимался сельхозработами в огороде соседки, то неожиданно наткнулся на клад - ту самую банку с деньгами. О находке он решил никому не сообщать и взял ее себе.

Спустя время женщина вспомнила о своей закопанной банке и решила проверить ее сохранность. Каково же было ее изумление, когда тайника она не обнаружила.

- О краже денежных средств жительница хутора Ольховского сообщила в дежурную часть по Тимашевскому району, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Оперативники задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в том, что предположительно похитил эти деньги во время вскапывания огорода. Установлено, что средства злоумышленник потратил на свои нужды.

Сейчас полиция возбудила против мужчины уголовное дело по статье "Кража". В соответствии с ней подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Интересно, что всю эту уникальную ситуацию изначально, сама того не желая, создала именно женщина: сначала она закопала банку с деньгами, а потом попросила вскопать землю именно там, где устроила тайник. И лишь спустя время решила проверить сохранность "заначки".