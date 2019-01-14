В Сочи жителей домов у рухнувшей опорной стены временно переселили

В Сочи жильцам двух домов у рухнувшей в результате ливня противооползневой стены предложили временно переселиться. Об этом рассказали в администрации Лазаревского района курорта.

По данным местных властей, это необходимо из соображений безопасности. Жильцам пятиэтажек были предложены места в санаториях "Бюрюза" и "Черноморец".

В итоге воспользовались предложенным жильем 17 человек, еще 40 отправились к родственникам. Отказались уходить 24 человека.

В настоящее время на месте работают специалисты, которым предстоит установить насколько опасны дома для проживания. Напомним, противооползневое сооружение обрушилось накануне из-за ливня и повредило трубу теплотрассы.