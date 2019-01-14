Взрыв газа разрушил многоэтажку в Ростовской области

Один человек погиб при взрыве бытового газа в городе Шахты Ростовской области. Инцидент произошел в многоквартирном доме по адресу Хабарова, 16. Информация о происшествии поступила в МЧС в 06:18.

Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Разрушены четыре квартиры, передает ТАСС. Эвакуированы 140 человек, шестеро пострадавших спасены, но под завалами еще остаются люди.

Дом, где произошло ЧП, 1993 года постройки. Всего в нем 72 квартиры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.