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14.01.2019,  
09:35
Текст:  Татьяна Воробьева

Российскую военную базу в Таджикистане усилит батальон беспилотников

Батальон беспилотной авиации к середине 2019 года сформируют в составе российской военной базы в Республике Таджикистан. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Центрального военного округа, в структуру которого входит 201-я база.

В составе нового подразделения будут роты малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с БПЛА "Орлан-10", "Леер-3" "Элерон", "Гранат" и "Тахион".

Фото: depositphotos.com
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"Также в состав батальона войдет отряд большой дальности, оснащенный комплексом "Форпост", - подчеркнули в ЦВО. Этот российский многоцелевой дрон военного назначения, который собирают на уральском заводе гражданской авиации, может разгоняться до 200 километров в час, а радиус его действия составляет 250 километров.

Наличие на военном объекте подразделения беспилотников повысит его боевые возможности в сфере разведки, корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений.

Справка "РГ"

Воинские части и подразделения 201-й базы дислоцированы в трех городах Таджикистана: в Душанбе (здесь, в частности, находятся разведроты и артиллерийский дивизион), в Кулябе и Курган-Тюбе (здесь дислоцируется мотострелковый полк).

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