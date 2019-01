О чем рассказал американский жетон, найденный российским огородником

Весенним утром 4 мая 2013 года Андрей Вепренцев топал по тропинке на огород, когда его внимание привлек блеснувший на солнце плоский камешек. Поднял, потер - и глазам не поверил. На ладони лежал покрытый ржавчиной жетон с надписью "US NAVY".

Военно-морские силы США!

Откуда он взялся на месте дальневосточного военного аэродрома Золотая долина (Унаши), где Вепренцев в свое время служил в инженерно-авиационной службе?

Андрей не стал держать находку в секрете. Сообщил в наши спецслужбы, в американское консульство во Владивостоке. И начал свое расследование. Благодаря старожилам гарнизона, архивам, переписке с сослуживцами и, конечно, интернету он установил: за все время существования аэродрома на него садился только один иностранный самолет.

Это произошло 18 апреля 1942 года.

В тот день бомбардировщик B-25 "Митчелл" ВМС США с бортовым номером 40-2242 вторгся в воздушное пространство Советского Союза, был обнаружен и принужден к посадке нашими истребителями И-15. Баки самолета к этому моменту были абсолютно пустыми. Летчики - командир экипажа капитан Эдвард Йорк, второй пилот лейтенант Роберт Дж. Эмменс, штурман лейтенант Нолан А. Херндон, механик сержант Теодор Х. Лэбэн и стрелок-радист капрал Дэвид В. Пол - радовались как дети.

Они не только выполнили авантюрное задание своего командования, но и остались живы!

В мировую историю эта операция вошла под названием "Рейд Дулиттла". Задумывалась она как акт возмездия за налет японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Та сокрушительная атака привела в ярость президента США Франклина Рузвельта. Он не раз требовал от своих военачальников: думайте, как нанести бомбовый удар по Японии. Акт возмездия был приурочен ко дню рождения императора Хирохито. В обстановке строжайшей секретности авианосец "Хорнет" доставил 16 бомбардировщиков к берегам Японии. Все они успешно взлетели, отбомбились по городам противника - и взяли курс на Китай (садиться на палубу авианосца в их задачу не входило, "Митчеллы" не были самолетами палубной авиации).

А вот капитан Йорк выбрал другой маршрут. Не исключено, что у него было особое задание - "прощупать" русских. Это и произошло - правда, за хлебосольным столом в лётной столовой.

Визит американцев должен был остаться в строжайшем секрете, дабы не провоцировать Японию. Гостей переодели, их одежду сожгли в распадке между сопками. И отправили восвояси домой - через Хабаровск, Пензу, Пермь, Ашхабад, Тегеран. Возвращение растянулось на 14 месяцев, на американской земле их встречали как героев, Рузвельт с гордостью рассказал по радио об авианалете на Токио...

А оставшийся в Золотой долине B-25 "Митчелл" наши летчики быстро освоили. Вскоре самолет был перебазирован на один из приморских аэродромов. Уже в начале 1990-х годов американцы попытались его разыскать, выкупить за любые деньги и вывезти в Америку. Но им так и не удалось найти место последнего пристанища бомбардировщика с бортовым номером 2242.

А что жетон? Можно только догадываться, что он отцепился от ботинка своего не вполне трезвого после застолья хозяина, когда того "транспортировали" на ночлег (жетоны прикрепляли к обуви). А может, попал на тропинку вместе с землей: ее брали для подсыпки рулежек из распадка, где сжигали одежду американских летчиков.

- Во всей этой истории не хватает одного звена, - говорит Андрей. - На жетоне выбито имя "Harold, K. ALLIX", а человека с таким именем не было в экипаже. По некоторым сведениям, летчикам, отправлявшимся на секретное задание, выдавали альтернативные, сменные жетоны. Ищу владельца жетона!

Мы летим, ковыляя во мгле,

Мы ползем на последнем крыле.

Бак пробит, хвост горит, и машина летит

На честном слове и на одном крыле.

Андрей Вепренцев предполагает, что известная песня "Comin in on a Wing and a Prayer" (Летим на крыле и молитве) - именно про золотодолинский "заблудившийся" В-25. Песня была написана в 1943 году сразу после триумфального возвращения экипажа Эдварда Йорка.

ТОЧКА НА КАРТЕ

Золотая Долина (до 1973 года Унаши) - село в 14 км от города Находки в Приморском крае. Здесь в 1938 году был основан военный аэродром, где последовательно базировались несколько авиационных полков со славной боевой историей. Последний из них был расформирован в мае 1998 года.

