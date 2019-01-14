Семья звезды советского кино Маргариты Тереховой попросила о помощи

Родные выдающейся актрисы Маргариты Тереховой просят о помощи: для лечения и ухода за больной женщиной необходимы средства. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Знаменитая артистка, звезда советского экрана Маргарита Терехова тяжело больна уже много лет. У нее болезнь Альцгеймера, она прикована к постели. Пожилой женщине необходим постоянный уход, дорогие лекарства. Домочадцы, как могут, обеспечивают Маргарите Тереховой комфортную жизнь, но сейчас средств уже катастрофически не хватает. Семья просит поклонников творчества Маргариты Тереховой и просто неравнодушных людей помочь хотя бы небольшой суммой.

Реквизиты для помощи актрисе размещены на сайте Союза кинематографистов.

СПРАВКА "РГ"

Маргарита Терехова родилась в 1942 году в Свердловской области в семье актеров областного драмтеатра. В зрелые годы училась в столице в школе-студии при театре Моссовета. В 1960-х годах она сыграла в таких известных фильмах, как "Здравствуй, это я!", "Белорусский вокзал" и "Зеркало". Но особенную популярность ей принесли ленты "Собака на сене", "Благочестивая Марта" и "Три мушкетера", которые вышли на экраны в семидесятые. В последние годы Маргарита Терехова не появлялась на публике, стало известно о ее серьезном заболевании.