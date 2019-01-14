Семья звезды советского кино Маргариты Тереховой попросила о помощи

Новости

Беларусь поставила партию техники в Южно-Сахалинск 17:00
Роскомнадзор ждет до 16 января документы от BBC 16:59
МИД РФ: Решение по переименованию Македонии не отражает волю народа 16:52
В Севастополе на пациента завели дело за избиение врача 16:46
Жильцам дома рядом с местом ЧП в Шахтах разрешили вернуться в квартиры 16:46
Евродепутаты призвали британцев остаться в ЕС 16:46
В Великобритании полицию вооружили металлоискателями 16:42
Медведев вручил премии правительства в области СМИ 16:42
В Тульской области семья из четырех человек отравилась угарным газом 16:42
Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе 16:30
Освободить от НДС операторов по обращению с отходами могут уже в марте 16:29
В Иркутске маршрутка переехала пенсионерку 16:27
В праздники в Крыму отдохнуло рекордное количество туристов 16:17
Астрономы открыли таинственно сужающуюся черную дыру 16:07
В Подмосковье девочка погибла после игры с братом 16:02
Главный по роскоши: тест-драйв Range Rover LWB Autobiography 16:01
Эксперты оценили вероятность "оцифровки" взаимодействия банка с клиентами 15:59
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ 15:59
В Москве клиенты каршеринга попытались угнать машину в Абхазию 15:51
Видео: В Петербурге многоэтажку залило фонтаном кипятка 15:50
Собянин: Мы строим новые восточные ворота Москвы 15:47
В Ивановской области выяснили причину выпадения черного снега 15:47
Собянин рассказал о новой традиции встречать Новый год в Москве 15:45
Беларусь и Всемирный банк подготовят "дорожную карту" структурных реформ 15:45
Секс-скандал вокруг музыканта Ар Келли сыграл ему на руку 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как россияне экономят на налогах
Как россияне экономят на налогах
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Пустят ли домашний бутерброд в школу
Пустят ли домашний бутерброд в школу
14.01.2019 15:20
Рубрика: Культура

Семья звезды советского кино Маргариты Тереховой попросила о помощи

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Родные выдающейся актрисы Маргариты Тереховой просят о помощи: для лечения и ухода за больной женщиной необходимы средства. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Знаменитая артистка, звезда советского экрана Маргарита Терехова тяжело больна уже много лет. У нее болезнь Альцгеймера, она прикована к постели. Пожилой женщине необходим постоянный уход, дорогие лекарства. Домочадцы, как могут, обеспечивают Маргарите Тереховой комфортную жизнь, но сейчас средств уже катастрофически не хватает. Семья просит поклонников творчества Маргариты Тереховой и просто неравнодушных людей помочь хотя бы небольшой суммой.

Фото: "Марс Медиа"
Фильм "Т-34" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат

Реквизиты для помощи актрисе размещены на сайте Союза кинематографистов.

СПРАВКА "РГ"

Маргарита Терехова родилась в 1942 году в Свердловской области в семье актеров областного драмтеатра. В зрелые годы училась в столице в школе-студии при театре Моссовета. В 1960-х годах она сыграла в таких известных фильмах, как "Здравствуй, это я!", "Белорусский вокзал" и "Зеркало". Но особенную популярность ей принесли ленты "Собака на сене", "Благочестивая Марта" и "Три мушкетера", которые вышли на экраны в семидесятые. В последние годы Маргарита Терехова не появлялась на публике, стало известно о ее серьезном заболевании.

Культура Кино и ТВ Наше кино
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Для электромобилей в России предложили ввести зеленые номера
Ольга Васильева: Нужно сломать систему натаскивания на ЕГЭ
В Московском патриархате ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ
Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва