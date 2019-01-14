СМИ: Самолет с генсеком ООН был преднамеренно сбит в 1961 году

В бельгийских СМИ появилась информация, проливающая свет на трагедию, произошедшую 18 сентября 1961 года - тогда в небе над Северной Родезией (сейчас Замбия) потерпел крушение самолет с генсеком ООН Дагом Хаммаршельдом и еще 15 пассажирами на борту.

Ранее считалось, что к катастрофе привела ошибка в пилотировании, однако в 2017 году появилась информация о некоей внешней атаке на самолет.

А 14 января 2019 года бельгийская газета De Morgen сообщила, ссылаясь на слова бывшего бельгийского десантника Пьера Коппенса, что истребитель под управлением пилота Яна Ванна Риссегема сбил лайнер с генсеком.

Как отметил десантник, Риссегем сам рассказал ему об этом, когда они работали в 1965 году в аэропорту Моорзеле неподалеку от бельгийского города Кортрейк. Сам Риссегем скончался в 2007 году.

Ранее нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш призвал опубликовать всю имеющуюся информацию касательно гибели Хаммаршельда.