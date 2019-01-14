США и Катар договорились о расширении военной базы Эль-Удейд

Катар предложил Соединенным Штатам взять на себя затраты по расширению крупнейшей на Ближнем Востоке американской военной авиабазы Эль-Удейд, расположенной в эмирате. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам конференции стратегического диалога между Катаром и США, состоявшейся в воскресенье.

В документе отмечается, что страны подписали меморандум, обеспечивающий более глубокую координацию в связи с потенциальным расширением авиабазы Эль-Удейд. "Предложения Катара делают возможным более продолжительное присутствие США", - цитирует РИА Новости.

Отмечается также, что американская сторона приветствует "щедрое предложение" Катара по расширению стратегически важных объектов на базах, используемых США в стране, и приведению оперативных процедур на этих базах в соответствие со стандартами НАТО, что позволит "повысить оперативные возможности американских и коалиционных сил, базирующихся в Катаре".

О том, что подписано соглашение с Катаром о расширении базы Эль-Удейд, ранее заявил и госсекретарь США Майк Помпео, который принимал участие в стратегическом диалоге в Дохе. По его словам, на этой авиабазе сейчас базируются 13 тысяч американских военнослужащих.

Катар стал уделять повышенное внимание американской базе на своей территории после того, как более полутора лет назад отношения с Дохой разорвали ее соседи - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн. В сотрудничестве с американцами Катар видит защиту от возможного военного вторжения соседних стран. Саудовская Аравия и ОАЭ, обвинив Доху в поддержке терроризма, не раз призывали США убрать военную базу из Катара.