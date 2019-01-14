Свои среди чужих: Т-55, "Грады" и "Корнеты" заметили на учениях в Перу

На состоявшихся в конце прошлого года широкомасштабных маневрах перуанской армии Escudo-2018 активно использовалась приобретенная в СССР и России боевая техника.

Учения развернулись в южных пустынных районах страны. Разумеется, среди образцов, переброшенных на полигон, можно было увидеть и западные машины: итальянские бронетранспортеры FIAT 6614, автомобили Iveco VM 90, американские "Хамви" и гусеничные М113. Однако основную массу составляли наши машины.

Так, в боевых порядках присутствовали зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка". Небо также прикрывали буксируемые ЗУ-23-2.

Артподготовку перед наступлением вели 130-мм пушки М-46, 122-мм гаубицы Д-30 и реактивные установки БМ-21 "Град".

В небе барражировали вертолеты Ми-171 и Ми-35.

Атаку обороны условного противника провели Т-55. Эти средние танки появились в Перу еще в середине 70-х гг. По некоторым данным, из почти 300 поставленных тогда машин сейчас эксплуатируется около сотни. Машины зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые. Их неоднократно пытались модернизировать. Например, на часть "пятьдесят пятых" смонтировали противотанковые управляемые ракеты "Малютка". Другие танки собирались превратить в машины огневой поддержки с установкой российского боевого модуля с двумя 30-мм пушками и ПТУР "Атака", но пока эта идея не пошла дальше планов.

Перуанские военные неоднократно пытались заменить Т-55 на более современные образцы. Выбирали из китайских, украинских и польских машин. Испытывался в Перу и российский Т-90С, который очень понравился танкистам. Однако проблемы с финансами не позволили провести перевооружение.

Основу противотанковой обороны составляют израильские комплексы Spike и российские "Корнеты". Наши ПТРК так популярны, что их стали устанавливать даже на легкие французские танки AMX-13.

На вооружении перуанских ВВС также имеются самолеты МиГ-29 и Су-25, но их в этих маневрах решили не задействовать.